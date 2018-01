Lula classifica de "futrica política" ação da OAB O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como "futrica política" a decisão da OAB de remeter ao Ministério Público uma notícia-crime pedindo uma investigação detalhada sobre o suposto envolvimento do Presidente da República no episódio do mensalão. "Não estou preocupado com futrica política. Estou preocupado com o desenvolvimento do País, com a distribuição de renda, e com a Transnordestina", disse o presidente, em rápida entrevista, depois de participar do lançamento da Ferrovia Transnordestina, no Ceará. Lula segue para Mossoró (RN), de onde se deslocará para Jaguaribara, no Ceará, para a inauguração da Estação de Piscicultura Engenheiro Rui Simões de Menezes. O documento enviado pela entidade leva em conta três argumentos: a relação entre a Gamecorp, de propriedade de um dos filhos de Lula, com a empresa de telefonia Telemar; a possível "omissão" de Lula nos casos investigados de compra de votos e caixa 2 durante as campanhas do PT; e o decreto presidencial que facultou ao Banco BMG atuar no crédito a funcionários federais - a instituição foi utilizada pelo empresário Marcos Valério para realizar operações financeiras. De acordo com a OAB, acompanha a notícia-crime o relatório sobre o pedido do impeachment do presidente Lula elaborado pelo conselheiro federal Sérgio Ferraz (Acre), discutido na última sessão plenária da OAB. "Esse relatório fornece elementos sobre o possível envolvimento de Lula e funcionará como subsídio para o Ministério Público", diz o texto da nota divulgada ontem pela OAB.