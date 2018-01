Lula chegou a ameaçar boicotar abertura da Confecom

A Confecom só tem legitimidade, segundo Lula, com participação do setor empresarial. Para garantir a permanência dos empresários, governo, organizações não-governamentais (ONGs) e sindicatos fizeram acordo sobre os chamados "pontos sensíveis". Só se houver consenso uma tese vai para frente, pois é preciso pelo menos um voto dos três segmentos: empresários (40%), sindicatos e ONGs (40%) e governo (20%). Se não houver acordo, não há o que fazer. Uma proposta só segue direto para o livro final dos documentos - sem passar pela plenária com 80% dos votos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.