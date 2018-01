Lula chega para convenção do PT O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, ao meio-dia, para a convenção do PT, em Brasília. A chegada de Lula estava prevista para as 10h30. Ele chegou acompanhado da primeira dama, Marisa Letícia, que está vestindo uma blusa com a bandeira do Brasil. Lula foi recebido por militantes que gritavam as palavras de ordem, "Lula de novo, quem manda é o povo". O presidente posou para fotos com militantes e segurou crianças no colo. O vice-presidente José Alencar também acaba de chegar ao Minas Brasília Tênis Clube, onde acontece a convenção. Já houve um show do grupo baiano Ileaê, no palco da convenção.