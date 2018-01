Lula chega hoje nos EUA para G-20 e reuniões bilaterais O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega hoje a Washington, vindo de Roma, para a cúpula do G-20 sobre mercados financeiros e economia mundial. O encontro do grupo que reúne economias industrializadas e emergentes acontece no sábado, mas, amanhã, o presidente tem diversas reuniões bilaterais com chefes de Estado e encontro com lideranças sindicais. Na agenda de amanhã, estão previstas reuniões com o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, com o primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, e com o primeiro-ministro do Japão, Taro Aso. À noite, o presidente participa de jantar oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para as lideranças do G-20. No sábado pela manhã, tem início a cúpula dos chefes de Estado do G-20, que será realizada no National Building Museum, seguida de um almoço para o grupo. No inicio da noite, o Lula vai se encontrar com o presidente da China, Hu Jintao. Lula tem retorno programado para o Brasil na noite do sábado.