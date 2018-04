Lula chega ao Rio para anunciar convênio de R$ 6 mi

Com quase duas horas de atraso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na tarde desta terça-feira, 3, ao morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, onde vai anunciar a formação de um convênio que vai destinar R$ 6 milhões à prefeitura do Rio para o desenvolvimento de nove projetos na comunidade, que está ocupada pela Polícia Militar. Acompanham o presidente o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB); o governador do Estado, Sérgio Cabral (PMDB); e os ministros da Justiça, Tarso Genro; dos Esportes, Orlando Silva; das Cidades, Marcio Fortes; e da Saúde, José Gomes Temporão. O evento acontece na quadra da Escola de Samba Mocidade Unida do Santa Marta. Este ano o enredo da escola é em homenagem à Lula. Depois de sua visita ao morro, o presidente almoça com o prefeito e governador no Palácio da cidade, sede oficial da prefeitura. Está prevista a presença de Lula na festa de aniversário de Cabral hoje à noite.