Lula chega ao Planalto para passar faixa presidencial

Em seu último dia na residência oficial do Alvorada, Lula reservou todo o seu tempo para a família. Da antiga equipe, apenas o seu chefe de segurança, general Gonçalves Dias, e o fotógrafo Ricardo Stuckert, estiveram no local.

Cerca de 30 pessoas, a maioria turistas, estavam no portão do Alvorada no momento em que Lula deixou a residência oficial. Ele abriu a janela do carro e disse: "Vamos lá, vamos lá." Lula estava visivelmente emocionado e, mais a frente, chegou a cumprimentar um casal de turistas, ainda dentro do veículo.

O mau tempo na cidade pode ter afastado a militância petista da portaria do Alvorada. Ninguém com bandeira ou camisa do partido esteve no local. Havia parado de chover no momento em que Lula deixou o palácio. Quando o presidente do Congresso, José Sarney (PMDB-AP), declarou Dilma Rousseff presidente da República, às 14h52, Lula ainda estava no Alvorada.