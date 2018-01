Lula chega ao Planalto para encontro com FHC O presidente de honra e presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente nacional do partido, deputado José Dirceu (SP), já estão em audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde conversam sobre o problema da violência no País. Em frente ao Palácio, não houve manifestação dos petistas e simpatizantes que acompanhavam Lula e Dirceu desde o Aeroporto de Brasília e se dispersaram na Esplanada dos Ministérios. Mas houve grande confusão de fotógrafos e cinegrafistas, iniciada quando batedores da Polícia Militar do Distrito Federal que acompanhavam os dois políticos os deixaram em frente à rampa do Palácio do Planalto, e não junto à entrada lateral que dá acesso aos elevadore s que conduzem ao terceiro andar. Como a rampa é entrada exclusiva do presidente da República e de chefes-de-Estado, Lula e Dirceu tiveram que contornar todo o espelho d´água para chegarem até o acesso aos elevadores. Mas, enquanto os dois caminhavam, os fotógrafos e cinegrafistas insistiam em enquadrá-los com o Palácio do Planalto ao fundo. Um fotógrafo gritou: "Ô, Lula, sobe logo esta rampa e toma posse de uma vez!", brincando com o fato de Lula ser pré-candidato à Presidência da República. "Não queremos subir a rampa, não", disse Lula. Nem ele nem Dirceu quiseram dar entrevistas. Disseram que falariam com os jornalistas depois da audiência com Fernando Henrique.