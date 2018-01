Lula chega ao marco zero da Transnordestina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou por volta das 10 horas desta terça-feira no marco zero da Ferrovia Transnordestina, onde lançará o início da obra neste mesmo dia. A ferrovia terá 1.860 quilômetros de extensão e ligará sete Estados aos portos de Suape, no Ceará, e Pecém, em Pernambuco. O primeiro trecho, de Missão Velha a Salgueiro, em Pernambuco, terá 110 quilômetros de extensão, ao custo orçado em R$ 220 milhões. A obra toda deve gerar um gasto de R$ 4,5 bilhões. Acompanham o presidente, entre outros, o ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes; o atual ministro da Integração, Pedro Brito, e o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos.