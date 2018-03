Lula chega ao Aeroporto de Congonhas, em SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 11h05 a São Paulo. O avião presidencial pousou no Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul da capital paulista. O médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que presta assistência particular a Lula, o receberá no aeroporto. Lula teve uma crise de hipertensão na noite de ontem, no Recife.