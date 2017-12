Lula chega à Venezuela para inaugurar ponte sobre o Orinoco O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta segunda-feira a Ciudad Guayana, no noroeste da Venezuela, para inaugurar uma estratégica ponte sobre o rio Orinoco, construído com tecnologia e recursos do Brasil. Lula, que faz sua primeira visita ao exterior após a reeleição, chegou por volta das 22h locais (0h de segunda-feira de Brasília) ao aeroporto internacional da moderna Ciudad Guayana, criada em 1961 com a união das cidades Puerto Ordaz e San Félix. Ele foi recebido pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez, e seus ministros, entre outras autoridades. Ambos foram depois a seus hotéis, sem dar declarações aos jornalistas. Chávez e Lula inauguram amanhã pela manhã a ponte, com quatro vias de circulação para veículos e uma linha férrea central. A construção, com 3.156 metros de comprimento, está situada perto de Ciudad Guayana. Esta segunda ponte melhorará a comunicação entre os estados venezuelanos de Anzoátegui, Monagas, Delta-Amacuro e Bolívar, este último fronteiriço com o Amazonas e Roraima, no norte do Brasil. A obra começou a ser construída há seis anos e custou US$ 1,28 bilhão, sendo que cerca de um terço foi contribuído pelo Brasil. Após inaugurar a nova ponte, os presidentes subirão até outro ponto do rio, para colocar uma bóia que simbolizará o local onde ficará uma próxima estrutura a passar por lá. Esta terceira ponte também será construída pela empresa brasileira Odebrecht, que ergueu a segunda. A obra tem conclusão prevista para 2010. Posteriormente, os dois governantes participarão de uma cerimônia num dos poços onde trabalham a Petrobras e a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). A faixa petrolífera do Orinoco possui a maior reserva do mundo, com 280 bilhões de barris de petróleos pesados.