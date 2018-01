Lula chega a Salvador para folga de fim de ano O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou às 11h40 (horário de Brasília) na Base Naval de Aratu, na Praia de Inema, em Salvador, onde passa o feriado de fim de ano. Segundo militares que trabalham no local, a expectativa é de que ele fique no local até o dia 6. Lula desembarcou na Base Aérea da capital baiana às 11h15 e partiu, de helicóptero, à base naval. Diferentemente do que ocorreu no ano passado, quando o presidente passou alguns dias de descanso no local pouco depois da virada do ano - que ele passou em Fernando de Noronha -, não houve aglomeração de pessoas no píer da Praia de São Tomé de Paripe, que fica ao lado da Praia de Inema, à espera do presidente.