Lula chega a Salvador para folga de fim de ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou às 11h40 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 31, na Base Naval de Aratu, na Praia de Inema, em Salvador, onde passará o feriado de fim de ano. Segundo militares que trabalham no local, a expectativa é que ele fique no local até o dia 6.

Lula desembarcou na Base Aérea da capital baiana às 11h15 e partiu, de helicóptero, à base naval. Diferentemente do que ocorreu no ano passado, quando o presidente passou alguns dias de descanso no local pouco depois da virada do ano - que ele passou em Fernando de Noronha -, não houve aglomeração de pessoas no píer da Praia de São Tomé de Paripe, que fica ao lado da Praia de Inema, à espera do presidente.

É a sexta visita de Lula à Bahia nos últimos 12 meses e a quarta vez consecutiva que o presidente aproveita a privacidade do lugar para descansar durante a folga de virada de ano. O reduto, conhecido por oferecer belezas naturais e privacidade aos ocupantes - o ponto onde Lula costuma ficar está a cerca de um quilômetro do local mais próximo onde civis têm acesso -, também foi usado como ponto de férias do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Informações não oficialmente confirmadas dão conta que Lula deve passar a virada do ano no Palácio de Ondina, residência oficial do governador baiano, Jaques Wagner.