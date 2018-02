Lula chega a Punta Arenas, no sul do Chile O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou há pouco ao hotel Cabo de Hornos, em Punta Arenas, no Chile, acompanhado da primeira-dama Marisa Letícia, do filho Fábio Luiz e dos ministros Franklin Martins (Comunicação Social), Sérgio Resende (Ciência e Tecnologia) e Nelson Jobim (Defesa). Cerca de 20 simpatizantes aguardavam Lula no hotel. O presidente, ao ouvir os gritos com seu nome, parou, cumprimentou e beijou alguns dos simpatizantes. Às 20 horas, o presidente vai assistir a palestra do secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, Almirante Dilermando Ribeiro Lima sobre a Antártida. Ao ser questionado sobre a presença de Fábio Luiz na comitiva, o ministro Franklin Martins respondeu: "Ele é um filho do presidente da República e veio. E isso não tem nada demais, assim como outros presidentes já levaram filhos em viagem. Do ponto de vista da Presidência da República, não há nada demais em ele estar na viagem". Franklin Martins disse ainda que Fábio Luiz pagará com recursos próprios suas despesas no hotel. Fábio Luiz, o Lulinha, como é conhecido, é biólogo e sócio da Gamecorp.