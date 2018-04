Lula chega a NY, onde participa de evento na próxima 2ªf

Amanhã, dia 15, a agenda do presidente prevê compromissos privados. Na segunda-feira, dia 16, o presidente é o principal palestrante do seminário "Brasil: parceiro global em uma nova economia". O discurso está previsto para as 13h15, no horário de Brasília.

O seminário ainda vai contar com a participação do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, do ministro da Fazenda, Guido Mantega, da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, do presidente da Vale, Roger Agnelli, do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, entre outros. O presidente Lula deve retornar ao Brasil no início da noite da segunda-feira.