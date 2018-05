Lula chega a Nova York para Assembléia-geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Nova York por volta das 2h15 desta segunda-feira (hora local) e se dirigiu para o hotel Waldorf Astoria, onde ficará hospedado até quinta-feira. A crise financeira que atingiu os Estados Unidos e se espalhou pelo mundo será o tema principal do discurso do presidente Lula, na abertura da 63ª reunião da Assembléia-geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Lula chegou acompanhado do ministro das Relações Celso Amorim, do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Miguel Jorge, da secretário-geral da presidência Luiz Dulcci, e do assessor especial da presidência, Marco Aurélio Garcia. O presidente não quis conversar com a imprensa ao chegar ao hotel. O primeiro compromisso acontece às onze horas, que é abertura da campanha Brasil Sensacional no hotel New York Palace. O objetivo da campanha é divulgar o Brasil no exterior para tentar aumentar o fluxo de turistas no país. O presidente tem uma extensa agenda em Nova York, assim como Celso Amorim que tem marcado para às 14h45 desta segunda-feira um encontro com a Condoleezza Rice. Em sua fala na abertura da reunião, o presidente brasileiro lembrará que a ONU é o espaço legítimo para esta discussão porque a "euforia irresponsável" dos especuladores do passado é que levou ao "naufrágio financeiro" que está ameaçando o conjunto da economia mundial. Lula vai defender ainda a necessidade de o tema passar a ser tratado politicamente, com uma ação efetiva dos governantes que estão no centro da crise, para que se possa combater a desordem econômica mundial, com soluções globalizadas, tomadas sem imposições em espaços multilaterais legítimos. Na quarta-feira, a crise financeira mundial será tratada em uma reunião que está sendo organizada pelos britânicos, e que contará com a presença dos chefes de Estado do Brasil, da China, da Índia, Austrália e do Reino Unido, além de representantes do Fundo Monetário Nacional (FMI). Na viagem de Lula a Nova Iorque, não está previsto nenhum encontro reservado com o presidente George W. Bush, embora eles se encontrem na cerimônia de abertura da ONU, nem com os dois candidatos à Casa Branca, o republicano John McCain, nem o democrata Barack Obama.