Lula chega à Itália onde se encontra com Papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou neste domingo à Itália para uma visita de Estado que deve durar até quinta-feira, quando ele será recebido pelo Papa Bento XVI. A agenda contempla encontros com o presidente do país, Giorgio Napolitano, os presidentes das câmaras do Parlamento e com o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi. Acompanhado pela primeira dama, Marisa Leticia, Lula foi recebido no aeroporto de Ciampino pela ministra da Igualdade de Oportunidades, Mara Carfagna. Na quinta-feira, o presidente brasileiro e Bento XVI abordarão temas de importância para ambos como o desenvolvimento dos países mais pobres, o combate á fome e á pobreza e a situação de imigrantes no mundo todo, segundo o porta-voz do governo italiano. As informações são da Associated Press.