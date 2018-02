Lula chega à Guiana Francesa para reunião com Sarkozy

Vestindo uma guaiabera (camisa típica do Caribe), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta terça-feira, 12, na Guiana Francesa e foi recebido pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, que, em contrapartida, vestia um terno escuro. Os dois presidentes cumprimentaram os populares que estavam no local e, nesta tarde, assinarão o protocolo de cooperação para o desenvolvimento da região de fronteira, que contará, inclusive, com um fundo. Os valores desse fundo ainda não foram detalhados. Depois de passar em revista as tropas, os dois presidentes se deslocarão até a prefeitura, onde discutirão temas nas áreas de defesa ambiental e tecnológica. Sarkozy oferecerá a Lula um almoço no Campo Bernet. Os dois presidentes ainda farão uma declaração à imprensa. No início da tarde, já do lado brasileiro, Lula terá encontro com lideranças políticas de Oiapoque. Às 15h50, o presidente embarcará para Macapá. Lula chegou na segunda a Macapá e deveria ter chegado à Guiana Francesa às 9 horas desta terça, mas o encontro foi adiado em duas horas por conta do mau tempo. O percurso até a Guiana Francesa foi feito em uma lancha pelo rio Oiapoque.