Lula chega a Guiana e não dá entrevistas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 19h15 a Georgetown onde participará da 19ª reunião do Grupo do Rio, um organismo formado por 20 países latino-americanos. Lula não deu entrevista. Na Guiana, Lula acertará a conclusão de uma ponte sobre o Rio Tacutu, ligando as cidades de Bonfim, em Roraima, a Lethem, na Guiana. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, que acompanha o presidente na viagem, disse que o Exército deslocou homens na quinta para concluir a pavimentação de um trechos da BR-401, que liga Boa Vista a Bonfim. O ministro disse que a ponte deverá ser inaugurada em dez meses. Atualmente, ainda segundo o ministro, 48% das obras estão concluídas. Quando esteve pela primeira vez na Guiana em 2005, Lula prometeu concluir as obras iniciadas nos anos 80.