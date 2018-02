Lula chega à Guatemala para posse do presidente Colom O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou hoje na cidade da Guatemala para assistir à solenidade de posse do presidente eleito no país, Álvaro Colom, que se define como social-democrata. Ao descer do avião, Lula não conversou com jornalistas. Depois da posse do novo presidente da Guatemala, Lula seguirá para Cuba ainda hoje à noite. A posse de Colom também contará com a presença dos presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e da Colômbia, Álvaro Uribe, os quais, nos últimos dias, trocaram farpas a propósito da operação de resgate de duas reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Amanhã, em Havana, Lula anunciará a ampliação de linhas de crédito e de financiamento brasileiros para compra de alimentos, indústria farmacêutica e obras de infra-estrutura viária em torno de US$ 500 milhões.