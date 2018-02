Lula chega a El Salvador para a posse do novo presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em El Salvador, para a posse do novo presidente salvadorenho, Maurício Funes. Esta é a primeira etapa de uma viagem a três países da América Central.

Depois de El Salvador, Lula irá à Guatemala e à Costa Rica. Na base aérea, o presidente Lula foi recebido pela primeira-dama, Vanda Pignato, velha conhecida do presidente e antiga militante do Partido dos Trabalhadores, que durante anos presidiu o centro de estudos brasileiro em El Salvador.

Apesar de bem-humorado, Lula evitou responder perguntas dos jornalistas ao chegar ao hotel Sheraton, onde todos os presidentes estão hospedados. Não quis falar nem sobre os números das últimas pesquisas que apontam que a sua popularidade voltou a crescer e atingiu 69% entre os que avaliam seu governo como bom e ótimo. "Amanhã eu falo", prometeu ele, alegando que estava muito cansado, depois de mais de oito horas de viagem. "Não posso nem falar saudações corintianas porque nós perdemos", brincou ele, se referindo à derrota do Corinthians para o Santos por três a um.

Nesta segunda-feira, 1, o presidente assiste à cerimônia de posse de Funes e se reunirá com ele. Funes quer trazer para El Salvador, experiências de projetos sociais já desenvolvidos no Brasil, ao longo dos dois mandatos do PT. Inúmeros petistas vieram para El Salvador prestigiar a posse de Funes, entre eles, o ex-ministro José Dirceu e a ex-prefeita Marta Suplicy, além do senador Eduardo Suplicy.

Lula deve deixar a capital salvadorenha às 4 da tarde, hora local, três a menos que no Brasil, depois do almoço em homenagem a Funes, com inúmeros presidentes e representantes de países de todo o mundo, entre eles, Álvaro Uribe, da Colômbia, Fernando Lugo, do Paraguai. A secretaria de Estado, Hillary Clinton também está em San Salvador.