Lula chega a Cuba para acordo de exploração de petróleo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite desta quinta-feira, 30, a Havana e se reuniu a portas fechadas com o presidente de Cuba, Raúl Castro. Os dois assinam nesta sexta-feira, 31, um acordo para que a Petrobras possa explorar petróleo nas águas profundas de Cuba. Também será inaugurada em Havana uma sede da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX). O encontro dos dois foi marcado pelo bom humor do cubano. Quando os fotógrafos pediram que se cumprimentassem para as câmeras, Raúl Castro disse: "Todos falam da ditadura do proletariado, mas aqui é a ditadura do protocolo. Vamos fazer cara de políticos da União Européia". Lula visitará ainda na sexta-feria o estado maior da defesa civil de Cuba onde receberá informações sobre os danos provocados pelos furacões e falará sobre a ajuda brasileira à ilha. A programação não prevê nenhum encontro entre Lula e o ex-presidente Fidel Castro, com quem se reuniu em janeiro deste ano. (Com informações da Efe)