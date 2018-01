Lula chega a Brasília para reunião com FHC O presidente de honra do PT, Luís Inácio Lula da Silva, já desembarcou no aeroporto Internacional de Brasília pedindo "simplicidade" na manifestação aos cerca de 200 manifestantes que o aguardavam. Com isso, a carreatada que estava programada para acompanhá-lo do Aeroporto ao Palácio do Planalto, onde terá reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso, foi transformada em "acompanhamento", conforme definição do deputado Geraldo Magela (PT-DF). Lula irá conversar com Fernando Henrique sobre segurança e sobre o episódio da morte do prefeito de Santo Andre, Celso Daniel. Os militantes que aguardavam Lula lembraram, em faixas, a morte do trabalhador da Novacap, José Ferreira. O trabalhador foi morto em 1999 por militares em greve de trabalhadores da empresa. Está programada para quinta-feira, às 17 horas, em frente à Catedral, uma manifestação pelo fim da violência. Os manifestantes sairão em caminhada da Catedral ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).