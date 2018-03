Lula chega a Brasília para comemorar 31 anos do PT O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na tarde de hoje a Brasília, em sua primeira viagem à capital federal após deixar o Palácio do Planalto. Lula viajou de São Paulo a Brasília em um voo comercial da Gol que pousou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek às 16h26.