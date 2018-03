Lula chega a Belém para participar do Fórum Social Mundial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quinta-feira, 29, a Belém para participar do Fórum Social Mundial. Pouco antes do início do encontro entre os presidentes Fernado Lugo (Paraguai), Evo Morales (Bolívia), Hugo Chávez (Venezuela) e Rafael Corrêa (Equador), manifestantes deram início a uma passeata contra as demissões. A manifestação acaba de sair da Universidade Estadual do Pará (UEPA). "Lula está dando milhões para os banqueiros e os empresários e até agora não garantiu a estabilidade do emprego. Só em dezembro, foram mais de 1 milhão de demissões", afirmou André Freire, da direção nacional do PSTU. À noite, todos esses presidentes participam do seminário "A América Latina e o Desafio da Crise Financeira", no Fórum Social. Chegaram com Lula a Belém os ministros Tarso Genro, da Justiça, Dilma Rousseff, da Casa Civil, Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Luiz Dulci, da Secretaria Geral da Presidência da República. (Com Agência Brasil)