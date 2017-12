Lula chama Roseana para ser líder do governo no Congresso O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira, 6, o grupo de líderes do governo para o segundo mandato. A senadora Roseana Sarney (PMDB-MA) será a líder do governo no Congresso. O deputado José Múcio (PTB-PE) foi confirmado para a liderança na Câmara e Romero Jucá (PMDB-RR) foi mantido na liderança no Senado, que vinha exercendo interinamente há mais de seis meses. A informação foi confirmada pelo presidente do PMDB, Michel Temer, que se encontrou com os três novos líderes quando eles deixavam o gabinete do presidente Lula.