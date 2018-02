Lula chama Dunga de Tuma ao comentar convocação

Em evento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, Lula assinou duas medidas provisórias relacionadas aos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Ao falar de improviso, comentou a convocação de jogadores para a Copa do Mundo de 2010.

"Pode ter faltado um ou outro jogador, no gosto de cada um, mas a verdade é que o Tuma, oh... a verdade é que o Dunga está levando para lá um time vencedor", disse.