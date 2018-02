Lula chama de 'vandalismo' boatos sobre Bolsa Família O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "vandalismo" os boatos espalhados há alguns dias de que o programa Bolsa Família seria encerrado. Lula disse ainda esperar que os responsáveis sejam descobertos. "O que mais falar com um ato de vandalismo desse? Ou seja, eu só espero que se descubra quem fez isso, porque brincar com as pessoas mais pobres desse país é, eu diria, uma ofensa", disse Lula após participar de cerimônia em celebração do Dia da África, na Prefeitura paulistana.