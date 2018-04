Lula cancela visita a assentamento no Pontal-SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a visita que faria quinta-feira a um assentamento ligado ao líder dissidente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), José Rainha Júnior, no Pontal do Paranapanema. A direção regional do movimento e o diretório petista em Teodoro Sampaio tinham prometido um boicote à visita de Lula. Também foi excluída da agenda presidencial a visita às instalações de uma usina da Odebrecht, igualmente contestada pelo MST por utilizar terras pretendidas para a reforma agrária.