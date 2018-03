Lula cancela viagem ao Sertão Nordestino; obra estava inacabada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, em discurso na cerimônia de lançamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que cancelou a viagem que faria anesta terça-feira, 30, ao sertão de Pernambuco ao ser informado que uma das obras que iria inaugurar estava inacabada. Ele não mencionou o nome da obra.

Veja também:

Dilma critica FHC e diz que governo tucano foi 'omisso'

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Metade das obras do PAC não saiu do papel, diz ONG

A agenda do presidente ao Sertão de Pernambuco previa visita ao canteiro de obras da ferrovia Transnordestina, à fábrica de dormentes, ao estaleiro de solda de trilhos e à usina de britagem do município. Uma nova data para a viagem do presidente Lula ao Estado ainda não foi marcada.