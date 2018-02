Lula cancela presença em reunião sobre clima no México O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua viagem para a Conferência do Clima (COP-16) em Cancún, no México. Oficialmente, a justificativa é a "intensa agenda doméstica no final do ano". No entanto, a verdadeira razão é o esvaziamento absoluto do encontro, já que nenhum chefe de Estado europeu vai comparecer. Mesmo querendo, Lula não teria com quem negociar a agenda ambiental.