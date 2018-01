Lula cancela participação no encontro sobre Bolsa Família O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou de cerimônia de abertura do I Encontro Nacional das Coordenadorias de Assistência Social do Programa Bolsa Família, prevista para esta manhã, na Academia de Tênis de Brasília. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República não soube informar o motivo do cancelamento do compromisso, pelo presidente. Lula ficou no Palácio do Planalto, para a reunião de coordenação política. A viagem para a Bahia, mascada para esta tarde está confirmada.