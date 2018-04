Lula cancela ida ao G20 para acompanhar ajuda ao Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu cancelar a viagem que faria nesta sexta-feira a Toronto, Canadá, para participar da cúpula de chefes de Estado do G20, grupo dos principais países ricos e em desenvolvimento.

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente tomou a decisão pela manhã desta sexta, com o argumento de que é preciso acompanhar de perto a ajuda aos Estados de Alagoas e Pernambuco, afetados por chuvas e inundações. O número de mortos com o desastre na região já chega a 51.

De acordo com um interlocutor, o presidente teria ficado "impressionado" com as cenas que viu ao visitar algumas cidades afetadas e, já na viagem de volta do Nordeste, nesta quinta-feira, teria cogitado suspender sua participação na reunião do G20.

Durante a viagem, Lula disse que não haverá "burocracia" na liberação dos R$ 694 milhões anunciados pelo governo federal para socorro às vitimas. Ao todo, 87 cidades foram afetadas, com cerca de 53 mil pessoas desabrigadas.

G20

Essa será a quarta cúpula presidencial do G20 e a primeira sem a presença do presidente Lula, que será representado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Os países que integram o grupo deverão discutir, entre sábado e domingo, a continuidade de medidas de estímulo às suas economias.

Países como Brasil e Estados Unidos têm defendido a manutenção das políticas anticíclicas, enquanto os europeus - alguns com problemas fiscais - preferem reduzir os gastos públicos.

Também deverão estar na pauta assuntos de reuniões anteriores, como as ações para aprimorar a supervisão do sistema financeiro e bancário, tema frenquentemente apontado como cerne da última crise internacional. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.