Lula brinca sobre tendinite ao receber líder da Namíbia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou bom humor durante recepção no Palácio do Planalto ao presidente da Namíbia, Hifikepunye Pohamba, e brincou dizendo que o dedo polegar esquerdo, imobilizado por causa de uma tendinite desde segunda-feira, foi machucado. Questionado pelos jornalistas sobre o motivo da imobilização, o presidente Lula respondeu que foi boxe. A primeira-dama, Marisa Letícia, que o acompanha na recepção, então brincou dizendo que foi ela quem quebrou o dedo do presidente. "Brigamos e quebrei o dedo dele, depois fiquei com dó e fiz um curativo". Dona Marisa, que estava ao seu lado, também brincou: "não, fui eu que quebrei o dedo dele. Brigamos e eu quebrei o dedo. Depois, fiquei com dó e fui lá e fiz o curativo". Questionada se brigou com o presidente porque ele estava em meio a muitas primeiras-damas ontem, ela respondeu: "era muita mulher em volta dele e eu fui lá e quebrei o dedo dele". Lula e o presidente da Namíbia iniciaram reunião privada e, depois, seguirão para almoço no Itamaraty. Antes do encontro com Pohamba, Lula concedeu entrevista a representantes da Associação dos Diários do Interior do Brasil (ADI). Segundo relato de fontes que participaram do encontro, ao encerrar a conversa, Lula disse: "Isso é apenas um começo porque a tendência natural é a valorização cada vez maior da imprensa do interior". (Com Agência Brasil)