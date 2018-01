Lula: Brasil vai desafiar outros países em Copenhague O Brasil chega à 15ª Conferência do Clima (COP-15) das Nações Unidas, na segunda-feira, em Copenhague, com o objetivo de "desafiar" outros países a superarem as metas de redução das emissões de CO2 fixadas pelo País. A provocação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje em Hamburgo, durante discurso a uma plateia de empresários. Além enaltecer os objetivos ambientais de seu governo, o presidente voltou a defender a bandeira dos biocombustíveis, ausente em suas últimas viagens internacionais.