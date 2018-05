Lula: ''Brasil precisa de novos heróis'' Em sua participação na reunião do Conselho Nacional de Nutrição e Segurança Alimentar, ontem, no Recife, o presidente Lula traçou paralelo entre o combate à fome e a luta pela democracia e afirmou que o Brasil precisa de novos heróis. O evento marcou o centenário do escritor Josué de Castro. Para Lula, "os brasileiros deveriam falar menos de quem praticou agressões durante o período da ditadura e se preocupar mais em dar visibilidade a quem foi agredido". "Assim, como no caso de Josué de Castro, que sempre lutou para combater a fome e sofreu com a repressão, teríamos muito mais chances de ter novos heróis brasileiros. Essa é a melhor vingança contra a ditadura, dar novos heróis ao nosso povo."