Lula: Brasil pode manter paraguaios refugiados

Lula reconheceu que o Paraguai já tinha pedido para que fosse analisado o pedido de asilo, mas ressalvou que o Conselho Nacional de Refugiados (Conare) "não viu nenhuma nova prova para mudar de opinião". E emendou: "se o Paraguai apresentar nova prova, Brasil vai analisar cada uma delas".

Lula rejeitou ainda suposições de que os três paraguaios que estão refugiados no Brasil possam ter tido participação no atentado ao senador Robert Acevedo, na semana passada. Acevedo, inclusive, esteve nas cerimônias realizadas hoje no lado brasileiro, com a participação dos dois presidentes.

"Nas investigações que fizemos, não encontramos indícios que estas pessoas tiveram qualquer envolvimento no atentado ao senador", afirmou Lula. "Na medida em que as pessoas que estão citadas provarem que têm culpa no cartório, serão tratadas pelo Brasil de forma diferente. Por enquanto, é importante lembrar que nós temos o apoio das Nações Unidas para dar o exílio a esses companheiros", encerrou.