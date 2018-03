Lula: Brasil deve agir na integração da América do Sul O Brasil "tem que assumir definitivamente a responsabilidade pela integração da América do Sul", afirmou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu programa semanal "Café com o Presidente", transmitido pela Radiobrás. Para ele, o País precisa ser uma ponte ligando todas as correntes políticas da América do Sul. "Como País maior, mais importante, o Brasil precisa trabalhar para que tenha um equilíbrio político, econômico, social e cultural no nosso continente", disse, e citou o financiamento da estrada "Rurrenabaque-Riberalta", que ligará o Brasil à Bolívia. Lula, que no último final de semana esteve na Bolívia e Colômbia, onde se reuniu com os presidentes Alan Garcia (Peru), Álvaro Uribe (Colômbia), Hugo Chávez (Venezuela) e Evo Morales (Bolívia), destacou a importância de se estabelecer um equilíbrio nas relações comerciais entre países da América do Sul, evitando déficits comerciais. Também destacou a necessidade de o empresariado construir associações com os outros países do continente. "A um País como o Brasil não interessa ser apenas um País grande, economicamente forte, com um monte de gente pobre do seu lado."