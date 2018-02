Lula: boato não vai atrapalhar imagem do Bolsa Família O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que os boatos de que o Bolsa Família seria extinto não vão atrapalhar a imagem do programa. "O Bolsa Família é uma coisa tão consolidada no imaginário do povo que não vai ser um boato que vai atrapalhar", afirmou Lula, ao chegar à sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, para seminário sobre as relações Brasil-África.