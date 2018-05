Lula bate recorde de aprovação e conquista maioria entre ricos

Pesquisa Datafolha concluída na quinta-feira, 11, apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o seu recorde de avaliação positiva, com 64% dos brasileiros avaliando seu governo como ótimo ou bom. Na última sondagem, em março deste ano, o presidente havia atingido 55% de aprovação. Pela primeira vez, Lula foi apoiado pela maioria no Sudeste (57%), nas regiões metropolitanas (57%), entre os que possuem curso superior (55%) e entre as famílias com renda mensal superior a dez salários mínimos (57%). A pesquisa foi publicada nesta sexta pelo jornal Folha de S. Paulo. Em relação à última pesquisa realizada pelo Datafolha sobre a avaliação do presidente, a aprovação no Sudeste cresceu 10 pontos porcentuais e nas metrópoles, oito pontos. Já entre os que possuem curso superior, Lula teve um aumento de oito pontos na aprovação, enquanto nas famílias com renda superior a dez salários o crescimento foi de 14 pontos - a maior variação entre os segmentos listados acima. O Datafolha ouviu 2.981 pessoas maiores de 16 anos em 212 municípios, entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos.