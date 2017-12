Lula bate bola com Cabral durante visita ao Maracanã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou uma visita ao Estádio do Maracanã, no Rio, para bater bola com o governador do Estado, Sérgio Cabral Filho (PMDB). Lula e Cabral assinaram um acordo que prevê a liberação de R$ 100 milhões do governo federal para a conclusão das obras dos Jogos Pan-Americanos de 2007. "Vocês perceberam que eu sou bom", disse o presidente a fotógrafos e cinegrafistas, após acertar dois de três pênaltis, com Cabral no gol. Descalço e em tom de brincadeira, Lula lamentou que sua performance não tenha sido assistida por um estádio lotado. Após a brincadeira, que também contou com a participação do ex-jogador Roberto Dinamite, Cabral não poupou elogios ao presidente. "Tudo o que o senhor disse na campanha eleitoral está sendo cumprido", afirmou o governador. "O senhor está sendo um campeão com o Rio de Janeiro." "Sérgio Cabral, se nós dois apenas respeitarmos a expectativa desse povo, o carinho que ele nos deu, nós dois passaremos para a História como a maior parceria entre os entes federativos deste País", respondeu Lula.