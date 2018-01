Lula avisa Dilma sobre desistência de Aécio A ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), pré-candidata do PT ao Planalto, foi avisada no início desta noite pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o governador mineiro, Aécio Neves (PSDB), havia desistido de disputar a Presidência em 2010. Eles estão na capital dinamarquesa, onde participam da COP-15, a Conferência do Clima. Em Brasília, no Palácio do Planalto e entre os líderes petistas, a renúncia foi tratada como "um fato previsível."