Lula avalia na 5ª-feira demandas de parlamentares O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve avaliar na quinta-feira, em reunião da coordenação política, as demandas de parlamentares descontentes com o aumento de imposto feito pelo governo para compensar a perda de receita da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Em conversas por telefone, na tarde de hoje, o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, tentou tranqüilizar líderes da base aliada. Múcio, segundo fontes, assegurou aos parlamentares que apresentará os pedidos e reclamações a Lula no encontro de quinta-feira.