Lula autoriza viagens de quatro ministros ao exterior O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou quatro ministros a se afastarem do País nos próximos dias. A ministra Matilde Ribeiro, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, estará hoje em Washington para participar, até o dia 26, de reuniões do Grupo de Trabalho Encarregado da Elaboração do Anteprojeto da Convenção Interamericana contra o Racismo e toda Forma de Discriminação e Intolerância. A ministra participará também de reunião do Conselho Permanente de Embaixadores da Organização dos Estados Americanos. O ministro da Educação, Fernando Haddad, foi autorizado a viajar a Madri , onde participará, amanhã, do Encontro de Brasilianistas Europeus. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que está de férias até o dia 26, participará, na Noruega, do dia 27 próximo ao dia 31, da Reunião Bilateral Informal, em Oslo, e da 5ª Conferência sobre Biodiversidade, em Trondheim. Por fim, o presidente Lula autorizou o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, a viajar a Tel Aviv e Paris. Do próximo dia 26 até 2 de novembro, o ministro participa, na capital israelense, da 4ª Semana Internacional de Tecnologia da Água e do Meio Ambiente e da Conferência do Primeiro-Ministro para Exportações e Cooperação Internacional. Na capital francesa, Vieira Lima ficará até o dia 6 de novembro, tratando de assuntos particulares.