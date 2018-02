Lula autoriza viagens de Gilberto Gil em fevereiro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o ministro da Cultura, Gilberto Gil, a fazer duas viagens ao Exterior em fevereiro: uma à Espanha, a serviço, do dia 12 ao dia 14, e uma ao Canadá e aos Estados Unidos, para tratar de assuntos particulares, no período de 15 a 21. A autorização está em despacho presidencial publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Na Espanha, Gil foi convidado a participar da abertura oficial da Feira de Arte Contemporânea e da solenidade de lançamento do Ano Iberoamericano de Museus. No Canadá e nos Estados Unidos, Gil irá às cidades de Montreal e Nova York, respectivamente. Outro ministro - o chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Dulci - foi autorizado por Lula a se afastar do País em fevereiro. Em Genebra, na Suíça, Dulci deverá participar, do dia 2 ao dia 6, de reunião do Conselho da Universidade para a Paz (Upaz), da Organização das Nações Unidas (ONU). Em Paris, na França, Dulci foi convidado por movimentos sociais a comparecer, no período de 7 a 12, a encontros sobre cooperação com o Brasil.