Lula autoriza viagem pessoal de Mangabeira ao exterior

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o ministro-chefe da Secretaria de Longo Prazo da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, a viajar para Boston, nos Estados Unidos, no próximo dia 13, até o dia 16. A viagem, sem despesas para a União, é de caráter pessoal. O ministro tomou posse no dia 19 de junho. A mesma edição publica também autorização do presidente para o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, viajar a Roma, na Itália, do dia 14 a 19 deste mês. A finalidade da viagem de Lupi é a de estabelecer programa de cooperação com o governo italiano na área de trabalho e participar de reuniões com dirigentes de entidades e com autoridades italianas. A posse de Mangabeira foi polêmica, devido a um antigo desafeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem chegou a pedir o impeachment. Além disso, a posse de Mangabeira foi cercada de dúvidas e adiada mais de uma vez com sinais do Planalto de que poderia recuar da decisão. Um recuo, no entanto, representaria um desgaste com o vice-presidente José Alencar, que indicou Mangabeira para o ministério, o que acabou não acontecendo.