Lula autoriza Meirelles a participar de reunião em Davos O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deve ir à Suíça no próximo dia 24 para participar, em Davos, do "World Economic Forum Annual Meeting 2008". Despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizando a viagem de Meirelles, no período de 24 a 28 deste mês, foi publicado na edição de hoje do "Diário Oficial da União".