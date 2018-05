Lula atribui alta do PIB às classes menos favorecidas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em São Miguel dos Campos, a 60 quilômetros de Maceió (AL), que se sente "envaidecido" pelo excelente desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), constatado pela pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada ontem. Lula voltou a repetir que a crise mundial, que gerou mais de 7 milhões de desempregados nos EUA e mais de 8 milhões na Europa, realmente foi uma "marolinha" no Brasil. O presidente disse que o aumento do consumo entre as classes menos favorecidas foi o principal fator para o crescimento do País e para o fato de o Brasil não ter sofrido tanto com a crise econômica.