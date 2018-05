Lula: 'Até aqueles que me xingavam falam bem de mim' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o comportamento de oposicionistas que tentam associar campanhas eleitorais à sua imagem como presidente da República. "Está ocorrendo uma coisa muito engraçada no País. Até aqueles que me xingavam na tevê, há dois anos, falam bem de mim", disse ele. Lula afirmou ser um presidente de "todos os brasileiros e de todos os partidos políticos", mas ressaltou que, em Mauá (SP), onde esteve nesta tarde, seu candidato é o petista Oswaldo Dias. Durante seu discurso, de 10 minutos, Lula repetiu o que já dissera pela manhã no comício da candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, que a vitória deve ser esperada para o primeiro turno. A chuva e o frio prejudicaram o comício, que reuniu outros candidatos petistas da região do ABC, e teve a presença do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e do presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP).