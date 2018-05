Lula assume candidatura de Tarso no Rio Grande do Sul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se referiu à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, como candidata à sua sucessão e assumiu a candidatura do ministro da Justiça, Tarso Genro, ao governo gaúcho. O episódio ocorreu hoje durante entrevista à Rádio Guaíba. "Estamos preparados para lançar Tarso Genro, lançar a Dilma e ganhar a eleição", afirmou Lula. "É possível que a gente construa um time capaz de ganhar e acho que é possível construir em torno de Dilma esse time", prosseguiu, referindo-se à necessidade de alianças.