'Lula assombra o mundo', elogia Zapatero em jornal espanhol

O primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, escreveu um texto bastante elogioso sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o jornal "El País". No perfil elaborado por ele, o primeiro-ministro demonstra sua "profunda admiração" por Lula. Intitulado "O homem que assombra o mundo", o texto lembra a origem humilde do presidente e sua passagem pelo sindicalismo. Zapatero escreveu o perfil de Lula para o número especial "Os 100 do Ano" do jornal espanhol, que circulará neste domingo, 13. Em seu site, o "El País" adiantou o texto do espanhol sobre o líder brasileiro.

Zapatero cita a luta de Lula para combater a fome, enquanto ao mesmo tempo fez com que aumentasse a confiança internacional no País. O primeiro-ministro espanhol descreve ainda o presidente como "honesto, íntegro, voluntarioso e admirável", convertido em "referência" para os líderes latino-americanos. "Não me estranha que esse homem assombre o mundo", afirma o espanhol.

Na opinião de Zapatero, Lula "seguiu o caminho aberto pelo seu antecessor", Fernando Henrique Cardoso, e o Brasil, "em apenas 16 anos, deixou de ser o país do futuro que nunca chegava para converter-se em formidável realidade". Zapatero prevê que o Brasil desempenhe nas próximas décadas "uma crescente liderança política e econômica no mundo, tal como já vem fazendo na América Latina com notável acerto".